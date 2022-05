Gigi Becali a răbufnit în direct la Antena 3: "Daţi drumul la oameni, criminalilor!"

Gigi Becali a lansat acuzaţiile în contextul situaţiei în care se află Radu Mazăre şi fratele acestuia, Alexandru Mazăre, care au cerut să fie lăsaţi să participe la înmormântarea mamei lor.

"Nu este de făcut puşcărie în România pentru că nu se respectă legea", a fost comentariul făcut de Gigi Becali în legătură cu fugarii României.

După condamnarea lui Sorin Oprescu la zece ani şi opt luni de închisoare, Becali susţine că fugari au intenţia de a se preda în alte ţări pentru că acolo se respectă drepturile deţinuţilor.

"Eu cred că Sorin Oprescu, nu ştiu dacă a făcut sau nu a făcut, dar eu cred că e un om deştept. Nu cred că e atât de idiot încât să fie prins. Cred că şi-a aranjat toate lucrurile. În România nu e de făcut puşcărie. Oamenii se predau în Anglia, Italia, Grecia să facă puşcăria.

Să facă condiţii de puşcărie, şi nu mă refer la condiţii de trai, mă refer la simplul lucru: spune legea - regim închis 15 zile, regim semi-deschis 30 de zile. Dă-i omului să vină acasă două zile pe lună că aşa e legea. Şi omul face puşcăria în România.

Dacă omul face puşcărie, îl ţii trei-patru ani în puşcărie, pleacă şi se duce să facă puşcărie în Europa, unde oamenii respectă legea. Vreţi să facă oamenii puşcăria în România? Respectaţi legea executării pedespei. Criminalilor, executaţi legea! Daţi drumul la oameni, criminalilor şi nu mai pleacă nimeni din ţară.

Eu am stat în puşcărie un an şi trebuia să iau 30 de zile într-un an şi nu mi-au dat nicio zi. Şi atunci cum să facă omul puşcărie în România? Nu e normal aşa? Eu dacă sunt condamnat în România plec. Mă duc şi mă predau în Europa. Şi dacă mă întreabă acolo de ce le spun că statul meu e criminal şi nu respectă legea.

Cum să îi ceri lui Elena Udrea să facă puşcărie în România? Pleacă în Bulgaria, în Grecia. Dă-mi drumul să vin acasă cum spune legea, că eşti Justiţie, şi respectă legea. Regim închis - 15 zile, regim semi-deschis - 25 de zile, regim deschis - 30 de zile.

Are Mazăre regim semi-deschis acum? Dă-i 25 de zile. A murit maică-sa? Dă-i 10 zile din alea 25. Nu să se roage pentru 24 de ore, criminalilor! E de patru ani în puşcărie. Dacă e de patru ani, el trebuia să aibă la ora asta, să vină acasă cel puţin 60 de zile şi nu i-au dat nicio zi până acum. Cum să faci puşcărie în România?

Dă-mi drumul acasă, cum spune legea, să dorm acasă 30 de zile pe an, cu familia mea, cum scrie legea. Asta este problema!", a declarat Gigi Becali.