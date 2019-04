Gigi Becali și-a răsfățat mereu fetele. Are în schimb, o mare poftă și o mare dorință

Gigi Becali a făcut câteva dezvăluiri despre familia sa cu ocazia sărbătorilor Sfinte de Paște, în cadrul emisiunii News Magazine, moderată de Mihaela Bîrzilă.

Becali a precizat că și-a răsfățat de-a lungul timpului cele două fete ale sale, dar acest răsfăț a fost condiționat de dorința lui de a veni duminică la Biserică.

În opinia lui Becali, Hristos este cel mai în măsură să le ofere copiilor săi o educație aleasă, dreaptă în spiritul valorilor creștine.

”Cheltuie foarte mult, fetele mele. Comandă pe internet în mare parte, dar mai merg și la Milano. Eu le fac toate poftele. Vreau o singură poftă – duminică la biserică. Mai bine știe Hristos să le educe, decât eu. Eu mă rog să aibă grijă de ele. Dacă sunt pe drum bun, nu le lasă Hristos să se abată. E bine cum spune la Sfânta carte – să fii supusă la barbat să faceți voia Domnului – eu așa am crezut că e mai bine să-mi cresc fetele, cu această credință. Teodora mi-a zis cu puțină teamă că are prieten și eu am pupat-o și am luat-o în brațe. Am plâns de bucurie Le-am spus - Eu vreau să vă căsătoriți. Eu vreau nepoți!”, a povesti Gigi Becali.