Gigi Becali: "E cel mai bun tratament, se găseşte doar la mine, acum în România"

Pe lângă verii săi, Gigi Becali a oferit tratamentul de la clinica sa pentru Ioan Niculae, tatăl lui Marius Şumudică, Leo Grozavu sau Anamaria Prodan Reghecampf.

Gigi Becali: Am vindecat aproape toată comuna de COVID. Virusul, un fleac! Vreau să aduc medicamente din India şi Rusia

În octombrie 2020 (video), Gigi Becali anunţa că a vindecat aproape toată comuna de COVID-19 cu ajutorul medicilor de la clinica sa şi cu anumite tratamente.

Într-un interviu pentru ziare.com, Gigi Becali a dezvăluit şi care sunt medicamentele folosite în tratamentul împotriva COVID-19 despre care a spus că a dat rezultate.

"Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afară, studiau în străinătate. Sunt români şi le dau 4000-5000 pe lună. Ei mi-au spus despre aceste tratamente pentru că se făceau studii pe afară. Cel mai bun este ivermectina. Se găseşte doar la mine, acum în România. E din Ucraina, dar nu îl aduc eu. Îl cumpăr aici. Eu am ivermectină ser. Ivermectina pastilă e slabă.

Este şi ieftină, cum ai vindeca un om cu 10 lei. Când a existat pe piaţa din România s-a luat imediat, la început. Acum nu mai există. Am doar eu. Ei vor să consume lumea Remdesivir pe care au dat zeci de milioane şi nu e bun pentru COVID. Ivermectina este cel mai bun tratament, pe lângă arbidol.

Am 40.000-50.000 de flacoane în vamă şi nu îmi dau voie să intre în România, nu am primit aprobare scrisă de la Ministerul Sănătăţii. Am vorbit cu un lanţ de farmacii să îl băgăm fără adaos ca să poată şi omul de rând să cumpere aceste pastile", a declarat Gigi Becali pentru ziare.com.