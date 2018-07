Gigi Becali obține o primă victorie la CEDO în dosarul MApN. Magistrații CEDO spun că vor trimite o adresă Guvernului României pentru a comunica motivul pentru care Gigi Becali nu a avut acces la informații clasificate din dosarul său pentru care apărătorului nu i s-au eliberat autorizații de acces.

„CEDO a cerut Ministerului Justiției pe puncte, cum adică a fost condamnat Becali pe art 13,din legea 78 pe 2000, când acest articol nu exista la vremea când a fost făcută fapta. Am fost condamnat pe un articol și o lege care nu exista. Am fost condamnat pe o lege retroacativă. Să dea explicații Guvernul cum a fost condamant Becali pe informații clasificate la care avocatul nu a avut acces. În octombrie am făcut schimbul și în noiembrie s-a modificat Codul Penal. Nu exista fapta”, a declarat Becali la Antena 3.