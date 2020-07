Ginerele soților Ceaușescu, dezvăluiri incendiare despre secretele de familie: ”Toți fusesem propuși pentru eliminare”

”Zoia avea o timiditate exagerată și fiind un om care citise foarte mult și își crea propriul univers nu agrea Snagovul, așa cum făcea Nicu.”, a spus profesorul Oprean. El mărturisește că nu se dădea în vânt după vila de la Snagov, o construcție impresionantă: ”Mergeam de plăcerea părinților, nu era nicio plăcere.”

Profesorul Oprean mărturisește ce făceau soții Ceaușescu în vacanța de vară: ”Vara când mergeau la Neptun, aveau niște facilități - băi reci, calde, plajă închisă. Stăteau două trei săptămâni, după care se mutau la Snagov. Aveau invitați șefi de partide socialiste din alte țări, cu resurse, de exemplu Georges Marchais, cu care își petreceau vacanțele. Numai după ce plecau ei la Snagov, puteam să mergem noi la Neptun, numai după 6 august.”

Profesorul Oprean li se adresa socrilor, soților Ceaușescu, cu ”tovărașa” și ”tovarășul”

Întrebat despre averea familiei Ceaușescu, ginerele a răspuns: ”Aveți dreptate în sensul bogăției dacă luăm bogăția drept influență. Erau cei mai bogați pentru că puteau să dispună de orice. Dar ca să aibă avere, în accepțiunea de astăzi, e o mare distanță. Socră-miu, încă din anii '50, era general. Salariile de atunci erau considerabile, obiecele de artă erau ieftine, nu se punea problema să nu cumpere. Cumpăra în măsura în care simțea, avea inspirație. Când eu și Zoia am vrut să ne cumpărăm casă, soacră-mea a sărit ca arsă pentru că era o lege prin care nu aveam dreptul să ne cumpărăm o casă, tocmai pentru a nu exista suspiciuni. N-a fost de acord, ne-a spus să stăm cu chirie, că nu ne dă nimeni afară. N-a avut dreptate: am stat cu chirie, dar când a venit momentul, am rămas pe drumuri și doi ani de zile am fost ca țiganii nomazi, mergeam de la unii la alții.”

Întrebat cum descrie destinul familiei Ceaușescu, profesorul Oprea a spus: ”Dacă ne uităm la liderii politii ai lumii, și socră-miu a fost unul remarcabil, trebuie să știi că atunci când ești la acest nivel, riști să primești un glonț în cap sau mai multe. Astea sunt riscurile, dar ei erau conștienți de aceste riscuri, de aceea și aveau serviciile de pază. Dacă analizez devotamentul lui pentru țară și ce a putut să pună la cale și cum s-a implicat în relațiile internaționale, aceste clipe vor fi irepetabile în România, ca influență diplomatică în lume”.

Toată familia fusese propusă pentru eliminare

Ginerele soților Ceaușescu a mărturisit că toată familia fusese propusă pentru eliminare: ”Nu știu în ce măsură știți, dar noi fusesem programați pentru eliminare, după '89, toți din familie. Nu știu în ce moment au ezitat și lucrurile s-au schimbat și nu au mai putut să ducă la bun sfârșit această acțiune și am scăpat. A fost ca o minune. Aberația de acuzație, și pentru Nicu și pentru noi (prof. Oprean și soția Zoia - n.r.) și pentru Valentin, ne-a afectat într-o asemenea măsură încât unii dintre noi au fost distruși fizic. Pentru Zoia, umilința și jignirea să fie acuzată de hoție, de oamenii de care nu am auzit... Dovadă cî eu și cu Zoia, după 90, nu știam pe nimeni dintre cei cu putere, care puteau să ne ajute. Eram fii ploii. Am înghițit în sec și am trecut peste anii ăștia. Colegii Zoiei, la un moment dat, au strâns bani pentru ea, dar nu a fost de acord să ia bani de la nimeni.”, a mărturisit ginerele soților Ceaușescu.

Întrebat de realizatorul Mihai Gâdea dacă ar fi să o ia de la capăt, știind tot ce urma să se întâmple, profesorul Oprean a mărturisit că, categoric, s-ar fi căsătorit din nou cu Zoia. El a dezvăluit că, deși soția sa a murit în 2006, încă o visează în aproape fiecare noapte și că singura sa îngrijorare este că nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor ei.

Mircea Oprean este un eminent cercetător, profesor universitar, un as al motoarelor de automobil și un inovator. El a cunoscut-o pe fiica soților Ceuașescu în anii 80, la Neptun, iar trei ani mai târziu i-a cunoscut pe viitorii socrii.

