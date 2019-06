Greenpeace România somează Ministerul Energiei să renunțe la cărbune, prin două acțiuni inedite

2 acțiuni Greenpeace România au transmis un mesaj ferm Ministerului Energiei să elimine cărbunele din mixul energetic și să-l înlocuiască cu energie regenrabilă pentru a reduce poluarea și pentru a combate schimbările climatice.

În data de 29 mai, activiștii Greenpeace au făcut o surpriză Min. Energiei, domnul Anton Anton, care participa la Timișoara la conferința Zilele Energiei, și au intrerupt evenimentul pentru a-i transmite că avem o urgență climatică: cărbunele ucide oamenii și planeta. Activiștii au afișat un banner cu mesajul “Climate Emergency - End Coal” și au difuzat un mesaj audio cu textul “This is a climate emergency! Coal is killing people and the planet. Protect our future, end coal in Romania and all of Europe by 2030.”

Acțiunea a avut loc în contextul unei Strategii Energetice Naționale retrograde care favorizează combustibilii fosili, extrem de poluanți, și soluții fantasmagorice de stocare a carbonului, în ciuda faptului că există alternative sustenabile de producere a energiei, din surse regenerabile(soare, vânt).

A doua acțiune a avut loc la plecarea navei Rainbow Warrior din România, care a venit în țara noastră tocmai pentru a atgrage atenția asupra legăturii dintre modul în care producem energie și schimbările climatice. În seara de 2 iunie, activiștii Greenpeace au întins pe apă cu ajutorul bărcilor un banner uriaș, de 200mp, pentru a cere încă o dată dlui Anton Anton și Guvernului României să elimine cărbunele din producția de energie până în 2030 și să acționeze cu grijă față de sănătatea noastră, a biodiversității și a mediului, prioritizând energia regenerabilă pentru a limita schimbările climatice.