Grigore Leşe, despre viaţa Corneliei Catanga: ''Nimeni nu s-a ocupat serios de frământările ei''

Grigore Leşe a vorbit sâmbătă, în cadrul emisiunii ''De-a viaţa ascunselea cu Florentina Fântanaru despre viaţa mai puţin cunoscută a Corneliei Catanga, dar şi despre postarea sa de pe Facebook, unde a avut numai cuvinte de laudă la adresa cântăreţe.

''Cornelia Catanga a fost o lăutăreasă de frunte. A performat muzica lăutărească urbană, a întreținut atmosfera într-un mod unic la chefuri, la nunți, la botezuri. Când spuneai muzică lăutărească, spuneai Cornelia Catanga. Când spuneai Cornelia Catanga, spuneai muzica lăutărească'', a scris artistul pe pagina sa de Facebook.

UPDATE: Diseară orele 21:00, pe TVR3 se va difuza emisiunea Drumul lui Leșe, invitat Cornelia Catanga. Vă invit să o... Posted by Grigore Leşe on Friday, 26 March 2021

''Dumnezeu să o ierte pe Cornelia. Am făcut cu ea o emisiune acum un an şi jumătate (...) Am urmărit ce se vorbeşte despre Cornelia Catanga. Multe se vorbesc şi se vorbeşte puţin despre muzica pe care a performat-o Cornelia Catanga. Cum a fost viaţa ei. Ea mi-a povestit când a fost la mine la emisiune. Nimeni nu s-a ocupat serios de frământările ei. Pentru ea a fost o suferinţă. Mi-a povestit asta cu mult patos. Trebuie să fim mai reţinuţi când vorbim de un om, că nu ştii ce are în suflet şi cât de tare îl poţi supăra.

(...) Când avem posibilitatea de a vorbi despre ea, trebuie să vorbim puţin. Eu asta am învăţat. Trebuie să cultivăm simplitatea. Moartea face parte din noi. Noi ne petrecem viaţa în lumea asta. Ea, Catanga, a dezlegat lumea atâta cât a putut. Asta e viaţa, aşa sunt artiştii. Nu trebuie să intrăm în problemele lor finaciare, că unde va fi îngropată. Ea a cântat, ne-a bucurat, a participat la concerte, a fost în emisiuni, a avut o familie foarte frumoasă. Întâlnirea cu Cornelia Catanga mi-a produs mare bucurie. Am cunoscut-o mai bine şi mi-a povestit cum e viaţa ei, cum cântă. Mi-a spus că atunci când cântă este foarte fericită'', a spus Grigore Leşe, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal