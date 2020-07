Grupul care ne-a băgat frica în oase. Cine sunt stăpânii cifrelor COVID

”Grupul de Comunicare Strategică cât si PNL își dau arama pe fata! Grupul de Comunicare Strategica da datele PNL-ului care le și publica, înainte de a o face MAI. Presa se prinde, mai ales ca datele erau (surpriza sau nu!) greșite, după care PNL șterge postarea. Dacă cineva mai avea vreo îndoiala ca nu PNL coordonează acest grup, cred ca astăzi i s-a spulberat îndoiala. Apoi, se mai miră ca lumea nu mai crede!

Adevărata surpriza este alta, ca sa nu zic, minciuna, premeditare, ticăloșie și toate la un loc. Dacă nu ma înșel, pe 27 februarie, președintele Klaus Iohannis, iese și ne spune ca de fapt acest COVID 19 este o simpla răceala și nu trebuie sa ne facem probleme. Exact in ziua in care apărea primul caz in România. Pe 15 martie se instituie Starea de Urgentă.

Dar, surpriza, Grupul de Comunicare Strategica se înființează, ATENȚIE, pe 3.03.2020, 3 MARTIE, prin dispoziția 524 semnată de Raed Arafat. Vreți sa știți și cine sunt membrii acestui Grup de Comunicare Strategica, care este secret pana acum? Ei sunt: dl Andi Manciu, consilier de Stat in cadrul Cancelariei Prim-ministrului României și doamna Sorina Coșbuc, consiler al ministrului Vela, fost reporter Realitatea TV și fosta realizatoare a emisiunii lui Rares Bogdan. In biroul ei de la MAI, doamna Coșbuc este “ajutata” de dl comisar Drăgoi Iulian (din Teleorman, umbla vorba acoperit DGIPI), fost ziarist, și de comisarul Cuțurescu Adrian, fost jandarm.

A nu se confunda Grupul de Comunicare Strategica cu specialiștii Ministerului Sănătății și altor specialiști avizați. Ei, membrii GCS, sunt cei care dau cifrele alarmante care de multe ori se bat cap in cap și nu corespund cu datele transmise de specialiști.

Toate acestea cu acordul lui Vela și girul lui Orban!

Toată manipularea pentru interesul politic al lui Iohannis! Și bineînțeles pentru buzunarele lor...”, se arată într-o postare a lui Radu Cristescu.