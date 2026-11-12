Guvernul aprobă joi calendarul de lansare pentru RO Wallet. Cum va funcționa acesta

1 minut de citit Publicat la 12:33 12 Noi 2026 Modificat la 12:33 12 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu. Foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va stabili în ședința de joi calendarul pentru lansarea, în etape, a proiectului RO Wallet, portofelul de identitate digitală.

"Facem un nou pas în digitalizarea serviciilor publice. La propunerea viceprim-ministrului Marian Neacșu, stabilim calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului RO Wallet - portofelul de identitate digitală, începând cu ianuarie, anul viitor și pentru a-l face funcțional", a spus prim-ministrul la începutul ședinței de guvern.

El a menționat că prin acest proiect cetățenii vor avea acces direct, de pe telefon, la datele de identitate și la documentele digitale de care au nevoie.

"Proiectul va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală, cu respectarea confidențialității și cu protecția datelor personale, cu un obiectiv simplu: mai puțină birocrație, mai puține drumuri la ghișeu, servicii publice care să fie mai ușor de folosit, pentru că digitalizarea nu este doar despre tehnologie. Trebuie să fie înainte de toate despre respectul pentru timpul cetățenilor și despre un stat care nu le complică viața, ci o face mai simplă", a precizat Niculescu.

Cum a ajuns România să implementeze RO Wallet

RO Wallet reprezintă versiunea românească a portofelului european de identitate digitală, cunoscut sub numele de EUDI Wallet. Fiecare stat membru al UE trebuie să ofere un astfel de portofel, construit pe standarde europene comune.

RO Wallet este gândit ca un portofel digital pe telefon, în care utilizatorii își vor putea păstra actul de identitate și alte documente oficiale și le vor putea folosi pentru a-și dovedi identitatea, atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Concret, un cetățean va putea prezenta documentul direct din aplicație, în loc să fie nevoit să aibă asupra sa, în formă fizică, actul respectiv.

Potrivit site-ului oficial, RO Wallet va putea fi folosit în situații precum deschiderea unui cont bancar, accesarea unor servicii publice sau private, angajarea, înscrierea la o facultate sau utilizarea unor servicii online.

Ce documente vor putea fi păstrate în RO Wallet

Lista anunțată de autorități include mai multe categorii de documente:

cartea de identitate;

permisul de conducere;

diplomele;

atestate și alte acte oficiale.

Documentele nu vor fi simple fotografii sau imagini scanate ale actelor originale. Potrivit proiectului, versiunile digitale vor proveni din surse oficiale și vor avea aceeași recunoaștere legală precum cele pe hârtie.

Pe măsură ce ecosistemul digital se dezvoltă, este prevăzută extinderea utilizării RO Wallet către domenii precum sănătate, educație, servicii financiare și călătorii.