Guvernul Dăncilă restituie taxa auto până la finalul lunii mai, anunță ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici

Românii care așteaptă de ceva vreme restituirea taxei auto au un motiv de bucurie. Asta pentru că Guvernul le va restitui banii celor care și-au cumpărat mașini până la finalul lunii mai, anunță ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Pentru asta, cei de la ANAF vor lucra suplimentar.

"Am aprobat o hotărâre de Guvern pentru o alocare din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 700 milioane de lei în vederea restituirii taxei auto la modul general de către structurile statului. Am făcut un transfer al acestei sume de la Ministerul de Finanţe din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului în Fondul pentru Mediu. S-a aprobat şi o prevedere prin care exceptăm acea obligaţie din Codul fiscal, (...) obligaţia de a face o compensare înainte ca ANAF să restituie taxa auto. Este corect să eliminăm această situaţie, (...) pentru că, la momentul în care statul a încasat aceste sume de la populaţie, a făcut un împrumut foarte simplu şi atunci nu credem că este corect ca restituirea de taxe să întârzie. (...) Am propus şi s-a aprobat azi în Guvern această eliminare a obligaţiei de a compensa aceste sume, tocmai pentru ca acest proces să se desfăşoare şi mai repede, astfel încât, până la finalul lunii mai, sumele disponibile să fie restituite către populaţie", a anunțat joi, ministrul Teodorovici.

Este obligația ANAF!

"Colegii de la ANAF vor lucra şi sâmbăta şi duminica. Este obligaţia dânşilor. Au avut timp suficient. Din păcate, rămâne aceeaşi meteahnă a administraţiei centrale - atât timp cât cineva de la nivel nu intervine, lucrurile merg într-o viteză, din păcate, nu aşa de mare cum ne-am dori cu toţii. Sunt mai multe zile până la final de lună. Ca număr de persoane este dificil de spus, pentru că au fost şi companii care au vândut maşini în acea vreme şi care au avut obligaţia de plată a acestei taxe auto. Dacă se ajunge la o nouă decizie de alocare de fonduri, acest lucru se va întâmpla chiar săptămâna viitoare, astfel încât până la final de lună mai să se facă plata la tot ceea ce este emis decizie de impunere de către ANAF", a mai spus Teodorovici.