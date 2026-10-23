Guvernul este acuzat de FACIAS că vrea să pună factura Pfizer de 600 de milioane de euro pe umerii românilor

FACIAS susține că „Guvernul nu poate rămâne pasiv atunci când statul este obligat la plata unei sume de asemenea amploare”.Foto: Getty Images

Guvernul cere respingerea acțiunii prin care Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită obligarea Executivului să demareze procedurile pentru recuperarea prejudiciului de peste 600 de milioane de euro din contractul cu Pfizer, a transmis FACIAS, vineri, într-un comunicat de presă. Reprezentanții Guvernului susțin că legea nu prevede în mod expres obligația de a iniția demersuri pentru tragerea la răspundere a persoanelor considerate vinovate. Curtea de Apel București urmează să se pronunțe în acest dosar pe 30 octombrie 2026.

„La primul termen de judecată al procesului prin care Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită obligarea Guvernului să întreprindă demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului de peste 600 de milioane de euro de la persoanele responsabile de semnarea contractului păgubos cu Pfizer.

Guvernul aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a solicitat respingerea acțiunii FACIAS, susținând că legea nu prevede în mod expres obligația de a iniția demersurile pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate”, se arată în comunicatul de presă.

FACIAS susține că „Guvernul nu poate rămâne pasiv atunci când statul este obligat la plata unei sume de asemenea amploare”.

„În instanță, FACIAS a susținut că este inacceptabil ca cetățenii români să suporte prejudiciul generat de contractul păgubos încheiat cu Pfizer, în timp ce Guvernul a invocat caracterul facultativ al prevederilor legale pentru a justifica lipsa demersurilor necesare identificării și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de achizițiile de vaccinuri împotriva COVID-19.

Guvernul nu poate rămâne pasiv atunci când statul este obligat la plata unei sume de asemenea amploare. Potrivit Constituției, Codului administrativ și Legii finanțelor publice, Executivul are obligația de a administra responsabil patrimoniul public, de a verifica modul în care au fost produse pagubele aduse bugetului și de a folosi instrumentele legale pentru recuperarea prejudiciilor generate”, a mai transmis FACIAS.

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe în acest dosar pe 30 octombrie 2026. FACIAS susține că, indiferent de soluție, va solicita noului Guvern să demareze procedurile legale pentru identificarea persoanelor vinovate și recuperarea prejudiciului de la acestea

„În loc să apere interesele cetățenilor români și să protejeze bugetul public, Executivul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, prin solicitarea de respingere a acțiunii FACIAS, pare să protejeze persoanele care au aprobat și gestionat contractul cu Pfizer, refuzând să inițieze demersurile necesare pentru verificarea responsabilității acestora în producerea prejudiciului și pentru stabilirea răspunderii în legătură cu obligațiile financiare asumate de statul român.

Amintim că, la 1 aprilie 2026, instanța de arbitraj din Bruxelles a obligat România să plătească aproximativ 600 de milioane de euro companiei Pfizer pentru vaccinuri împotriva COVID-19 contractate de stat, dar nepreluate și care nu au ajuns în țară. La această sumă se adaugă dobânzile pentru întârzierea plății, care măresc factura pe care România trebuie să o achite.

Curtea de Apel București urmează să pronunțe o soluție în acest dosar la data de 30 octombrie 2026. Indiferent de soluție, FACIAS va solicita noului Guvern să demareze procedurile legale pentru identificarea persoanelor vinovate și recuperarea prejudiciului de la acestea”, se arată în încheiere.

Amintim că, în data de 2 aprilie 2026, FACIAS a anunțat că va depune o acțiune în instanță pentru recuperarea celor peste 600 de milioane de euro, pe care statul român a fost obligat să le plătească în procesul cu firma Pfizer, de la semnatarii contractului în cauză, precum și de la cei care au stat impasibili față de această situație contractuală, în toată această perioadă.

FACIAS a solicitat, în mod constant, Ministerului Sănătății să renegocieze contractele, avertizând că plasarea unor noi comenzi riscă să transforme stocurile în pierderi, în condițiile unei rate scăzute de vaccinare și ale riscului ca milioane de doze să expire”.