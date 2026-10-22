Aproape 1 milion de pensionari trăiesc cu 1.281 de lei pe lună. FACIAS cere majorarea pensiei minime

FACIAS a cerut majorarea pensiei minime încă din decembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunţă că a cerut Guvernului majorarea pensiei minime încă din decembrie 2025 și dat în judecată CNPP pentru deblocarea indexării pensiilor. În urmă cu aproape un an, fundaţia atrăgea atenția că peste 924.000 de pensionari primeau doar 1.281 de lei pe lună, potrivit unui comunicat. În luna ianuarie, FACIAS a cerut Avocatului Poporului să sesizeze CCR în legătură cu îngheţarea pensiilor.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Guvernului, în decembrie 2025, majorarea imediată a pensiei minime, în funcție de inflație și de costurile vieții. În comunicatul din 9 decembrie, fundația atrăgea atenția că peste 924.000 de pensionari primeau doar 1.281 de lei pe lună. Pentru fiecare dintre acești pensionari, suma însemna aproximativ 43 de lei pe zi pentru hrană, medicamente, utilități și celelalte cheltuieli. FACIAS avertiza că scumpirile îi împiedicau pe pensionarii cu veniturile cele mai mici să își acopere nevoile de bază. Comunicatul din decembrie 2025.

FACIAS a continuat demersurile pentru protejarea veniturilor pensionarilor prin contestarea suspendării indexării anuale a pensiilor din sistemul public. La 19 ianuarie 2026, fundația a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională a României în legătură cu prevederile Legii nr. 141/2025 care au blocat indexarea și pentru anul 2026. Legea a menținut la 81 de lei valoarea punctului de referință, folosit la calcularea pensiilor, și a amânat aplicarea mecanismului de indexare până în 2027, mai transmite sursa amintită. Comunicatul din ianuarie 2026

În februarie, FACIAS a cerut indexarea de urgenţă a pensiilor

În februarie 2026, FACIAS a transmis Guvernului și Casei Naționale de Pensii Publice o plângere prealabilă, prin care a cerut indexarea urgentă a valorii punctului de referință. Fundația a anunțat că va apela la instanță dacă cele două instituții nu vor da curs solicitării. Comunicatul din februarie 2026

La 30 martie 2026, FACIAS a anunțat că a acționat în judecată Casa Națională de Pensii Publice la Curtea de Apel București. Fundația a cerut judecătorilor să oblige instituția să inițieze demersurile pentru indexarea anuală a valorii punctului de referință. FACIAS a solicitat și sesizarea Curții Constituționale cu privire la prevederile care au înghețat acest indicator. Acțiunea privește indexarea pensiilor din sistemul public, care nu s-a aplicat în 2025 și 2026. Comunicatul privind procesul

În aprilie 2026, FACIAS a publicat un formular prin care pensionarii pot susține acțiunea în instanță. În mai 2026, Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România și-a exprimat susținerea oficială pentru procesul deschis de FACIAS împotriva Casei Naționale de Pensii Publice, pentru deblocarea indexării pensiilor. Comunicatul din mai 2026

FACIAS a intervenit în apărarea drepturilor seniorilor români încă din 2021, când a semnalat public că Guvernul înghețase pensiile și amânase majorările prevăzute de lege, deși Ministerul Muncii își asumase creșterea veniturilor pensionarilor. Comunicatul din 2021

În mai 2022, fundația a susținut necesitatea unei majorări a pensiilor de cel puțin 15%, avertizând că inflația reducea puterea de cumpărare a pensionarilor. Comunicatul din 2022

Ghid pentru recalcularea pensiilor

În 2024, FACIAS a publicat un ghid practic pentru pensionarii care considerau că deciziile de recalculare conțineau greșeli. Ghidul explica documentele necesare și pașii de urmat și oferea un model de cerere pentru casele de pensii. Comunicatul privind ghidul

Tot în 2024, fundația a cerut Ministerului Muncii și Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților să inițieze modificarea legislației pentru eliberarea gratuită a adeverințelor de vechime.

FACIAS a urmărit astfel eliminarea costurilor pe care pensionarii trebuiau să le suporte pentru documentele necesare stabilirii și recalculării pensiilor. Comunicatul privind adeverințele