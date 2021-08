Halva cu săpun și fistic, pe rafturile magazinelor din România

Potrivit traducerii în limba română, la ingredientele de pe produsul prezentat la Realitatea Plus, apar notate următoarele: extras de săpun E471, regulator de aciditate, zahăr 50%, aroma naturală vanilie și carbohidrați 5%, deși, în eticheta originală de deasupra, carbohidrații sunt trecuți în proporție de 51%.

Potrivit președintelui Asociației Patronale Industria Laptelui, Dorin Cojocaru, ”nu este respectat regulamentul care stă la baza etichetării, nu sunt trecuți alergenii, pentru că are fistic. Mai este greșită și traducerea în limba română. Am văzut 50% zahăr. Acel extras de săpun e prima dată când văd așa ceva, plus grăsime foarte mare... Este o bombă calorică. Cred că ar fi trebuit să aibă o aprobare a unei autorități de control. Eticheta este incompletă. Acest produs este neconform”.

Totodată, directorul ANSVSA, Mihai Ponea, este de părere că „traducerea este o încălcare flagrantă de etichetă, traducerea este necorespunzătoare. Acel E (E471) ... (reprezintă-n.red.) niște săruri de grăsimi, nu este săpun. E tradus extrem de prost și vă rog să-mi dați și mie acea etichetă să o analizăm și să mergem mai departe”.

