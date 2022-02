Harkov anunță victimele după bombardamentele rusești asupra civililor din oraș | O rachetă a lovit un apartament, un elicopter rus a fost doborât

Bilanțul a fost anunțat luni după-amiază de consiliul municipal, citat de CNN.

Din cei 31 de răniți, 15 sunt militari iar restul, civili.

Luni, atacurile cu rachete au vizat zona rezidențială a cartierului Saltivka din nord-estul orașului, în apropiere de un supermarket.

Bilanțul luptelor date în ultimele zile la Harkov între armata rusă și forțele ucrainene de apărare indică șapte morți - doi soldați și cinci civili - și 44 de răniți, dintre care 20 de militari.

Harkov pare o piatră de încercare pentru planurile lui Vladimir Putin în Ucraina.

De la începutul invaziei ruse, orașul a fost atacat aproape constant însă armata rusă nu a reușit să preia controlul aici.

Duminică, forțele ucrainene au respins un atac al rușilor asupra unui aeroport situat în apropiere.

Canalul Nexta a difuzat pe Twitter imagini despre care afirmă că reprezintă un elicopter militar rus doborât de ucraineni în regiunea Harkov.

Minus one enemy helicopter in the #Kharkiv region. pic.twitter.com/JGJxdS8H1L