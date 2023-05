Helmut Duckadam, reţeta succesului la 37 de ani de la Cupa Campionilor câștigată de Steaua: "Familia şi copiii îţi dau mereu putere"

La 37 de ani de când a cucerit alături de Steaua, Cupa Campionilor Europeni, Helmut Duckadam rememorează cele mai importante momente de la Sevilla. Ce sfat are pentru români.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, eroul de la Sevilla face mărturisiri despre clipele care i-au marcat cariera, dar și despre familia care l-a susținut mereu.

"E o zi sigur specială pentru că toată lumea, inclusiv cei care iubesc fotbalul, își aduc aminte cu plăcere de acea seară senzațională de la Sevilla în care am reușit să învingem FC Barcelona. Sigur rămâne o părticică importantă, zic eu, din istoria fotbalului românesc.

"Nu m-a gândit niciodată la finală de Cupa Campionilor"

E o poveste lungă și începe de la copii, să-ți placă să aperi, să-ţi placă, să execuți, la antrenamente executam și eu, şi atunci sigur că când ajungi într-o situație, într-o finală cum a fost visul meu, să ajung la un moment dat într-un joc în care partida să hotărască la penalty.

Nu m-a gândit niciodată la finală de Cupa Campionilor. Pe lângă foarte multă pregătire, trebuia să ai un psihic bun. Trebuie să te ajute și D-zeu puțin cu inspirația și toate la un loc, altfel nu poţi să reușești. Am avut șansa, i-am cunoscut pe toți președinții României, începând de la Nicolae Ceaușescu, Emil Constantinescu, dl. Iliescu, Băsescu și dl. Klaus Iohannis.

"Cea mai mare satisfacție a fost când m-am întâlnit cu Donald Tusk"

Dar cea mai mare apreciere sau satisfacție pentru mine a fost faptul că m-am întâlnit cu Donald Tusk înaintea summitului de la Sibiu. A venit cu o zi mai repede ca să ne întâlnim și acest lucru a fost ceva senzațional.

Au fost multe evenimente. Sigur că întotdeauna ești din păcate mai apreciat în străinătate decât în țara ta. Mă refer de oamenii care au puterea în mână. Am avut șansa în 2005 să stau la masă cu prinţul Albert de Monaco. Deci am avut satisfacții multe.Atunci am primit o plachetă omagială, că erau 50 de ani de la prima finală de la cupa, campionul european. Întotdeauna am avut un regret că n-am știut să ne bucurăm pentru că nu ne-a venit să credem că am câștigat acel trofeu.

"Am primit multe lovituri, asta este viaţa, trebuie să treci peste ele"

Am luat-o de la zero. Am primit multe lovituri, asta este viaţa, trebuie să treci peste ele. După acea operație, care a fost operație foarte grea, am mai avut practic de-a lungul anilor încă patru operații, aceeași problemă.

"Familia şi copiii îţi sau putere. Am un singur sfat: muncă şi modestie"

Am avut tot timpul o familie frumoasă care m-a susținut și familia de putere. Copiii îţi dau au putere. Eu la toată lumea ne-am dat un singur sfat. Domne', muncă și modestie", a spus eroul de la Sevilla, Helmut Duckadam pentru Antena 3 CNN.