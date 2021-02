HORECA este gata să dea în judecată Guvernul și cere despăgubiri de 500.000.000 de euro

"Este dreptul legitim al unei industrii închise să acționeze în judecată un guvern care nu vine și cu măsuri compensatorii atunci când decide să închidă o industrie. Am pornit împreună să contruim ordonanța 224 care presupune operaționalizarea unei scheme de ajutor de stat pentru acoperirea a 20% din pierderea cifrei de afaceri 2019 - 2020, or această OUG are un traseu cel puțin hilar.

A fost promulgată în ședința de guvern Orban, apoi a fost promulgată în ședința din decembrie din nou de către Guvernul Cîțu și acum așteptăm din nou modificări la această ordonanță, cu alte cuvinte ne ducem spre vară cu această ordonanță în speranța că trecem și de buget, respectiv bugetul promis, discutat, agreat, pentru o industrie care a fost pusă pe butuci anul trecut", a precizat Dragoș Petrescu, președinte HORA, la Sinteza zilei.

Acesta a spus că este dificil de calculat ce impact va avea asupra HORECA tăierea voucherelor de vacanță, dar ca asta va afecta cu siguranță sectorul.

"În mod evident, aceste vouchere ajutau România, adică ce se întâmpla practic: cetățenii puteau cheltui acești bani în România. Cu alte cuvinte acești bani se întorceau și la bugetul de stat, dar și ajutau industria. Era o măsură benefică de care am beneficiat serios în 2018-2019. Ar fi fost o gură de oxigen pe care am pierdut-o", a adăugat Petrescu.