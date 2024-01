Antena 3 CNN › Actualitate › Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră din lume are opt "cartiere" la bord Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră din lume are opt "cartiere" la bord

Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră din lume, va porni în prima sa călătorie pe 27 ianuarie 2024. Nava de lux este de cinci ori mai mare decâ Titanicul şi are la bord opt "cartiere".

Sursa foto: Profimedia Images

de Alin Tarnovschi 16 Ian 2024 • 11:47