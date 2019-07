Ilie Năstase a fost condamnat definitiv la 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare

foto: Agerpres

Fostul jucător de tenis Ilie Năstase a fost condamnat definitiv, marţi, la 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost judecat pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice când a fost oprit pentru control de către poliţiştii de la Brigada Rutieră.



Curtea de Apel Bucureşti a respins apelurile formulate de Ilie Năstase şi de procurori, instanţa menţinând decizia dată în luna februarie de către Judecătoria sectorului 1.



La instanţa de fond, Năstase a primit 8 luni de închisoare cu suspendare pentru refuz de recoltare de probe şi 4 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. Cele două pedepse au fost contopite şi în final Năstase a primit 9 luni şi 10 zile cu suspendare.



Judecătorii au dispus un termen de supraveghere de 2 ani, perioadă în care Ilie Năstase este obligat să respecte mai multe măsuri de supraveghere.



În plus, el nu mai are voie să conducă timp de doi ani niciun fel de vehicul pentru care se eliberează permis de conducere.



Pe 25 mai 2018, în jurul orei 4,45, pe Şoseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, poliţiştii Brigăzii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de Ilie Năstase.



Întrucât acesta se afla într-o vizibilă stare de ebrietate, fostului tenisman i s-a solicitat să fie testat cu aparatul alcooltest, moment în care acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii poliţiştilor, motiv pentru care a fost încătuşat şi condus la sediul INML pentru recoltare de probe biologice.



Ilie Năstase a refuzat să îi fie recoltate probe biologice şi a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere, unde i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru refuz de recoltare de probe biologice.



În aceeaşi zi, la câteva ore distanţă, Ilie Năstase a fost prins din nou de poliţişti, de această dată în timp ce conducea fără permis un scuter.