Ilie Năstase a fost oprit a doua oară de polițiști, în doar câteva ore. Acesta venise la Spitalul Floreasca, acuzând răni la mâini și spate, după ce a fost încătușat dimineață.

A stat de vorbă cu reporterii, pentru prima dată după incidentul de dimineață, însă problemele sale nu s-au oprit aici. Fostul tenismen a venit pe scuter, iar la plecare a fost din nou oprit de oamenii legii, spunând că a fost acuzat că a trecut pe roșu. Acum riscă al doilea dosar penal, în decurs de șase ore.

A fost ridicat din nou de poliție și dus spre cea mai apropiată secție, pentru că nu avea dreptul să mai conducă pe drumurile publice.

Inițial, întrebat dacă poate conduce, fostul tenismen a spus că da.

Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere spune că Ilie Năstase nu avea voie să conducă niciun vehicul pe drumurile publice.

”E carnet diferit pentru scuter. Am ieșit din parc, la un metru erau acolo/ Am dat colțul doi metri, m-au oprit, m-au întrebat dacă am băut. Cât ați băut? Trei beri. Hai domnule, că ați stat mult. Eu la restaurant mai și mănânc. Nu am vrut să suflu, m-au scos din mașină, m-au pus cu fața în jos, m-au scos automat, sunt niște brute. M-am enervat că nu m-au crezut că am băut doar trei. S-a dovedit că aveam doar 0,05. Dacă eram beat nu mă urcam. Mi-a făcut și testul de drog. Nu e 0,55. De unde știi că e dosar penal? Eu nu știu așa ceva. Mie mi-a dat amenda și nu scrie dosar penal. Dacă tu nu bei, nu știi ce înseamnă trei beri. Au fost puțin brutali cu mine. Erau șase inși, cu trei mașini” a spus Năstase.

Acesta le-a arătat semnele de pe mâini și pe spate jurnaliștilor.

”Cred că ar trebui să folosească întâi capul, înainte să folosească picioarele și forța (...) Eram cu Andrei Pavel și cu Tecău. Ei erau cu prietenele lor” a conchis Ilie Năstase.