Imagini din avionul cu care au fost evacuați românii din Afganistan

Avioanele aparțin armatelor Statelor Unite și Marii Britanii.

O româncă care lucrează în cadrul NATO și care a reușit să părăsească Afganistanul se află în acest moment în Dubai, de unde ne-a trimis fotografii.

Ieri, premierul Florin Cîțu a anunțat că România va trimite un avion pentru a-i prelua pe românii din Afganistan, însă acesta nu a ajuns până acum. La Guvern a fost creată o celulă de criză pentru românii blocaţi în Afganistan

Zborurile militare care evacuează diplomați și civili din Afganistan au fost reluate, marți, pe aeroportul din Kabul, transmite Reuters.

Surse oficiale spun că în prezent pista aeroportului este liberă, după ce, luni, mii de oameni disperați să fugă din țară au invadat-o.

Forțele SUA, care controlează locația, au oprit temporar toate zborurile în cursul zilei de ieri, din cauza haosului.

Presa internațională consemnează că șapte oameni au murit la aeroport în momentele dramatice în care mulțimea nu a mai ținut cont de nimic și a asaltat avioanele în timp ce acestea rulau pe pistă, agățându-se de roțile aeronavelor.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary. pic.twitter.com/rAAeFb2QQb