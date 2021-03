Primele imagini cu medicul erou de la Piatra Neamț, Cătălin Denciu: ”Acum pot merge cu bicicleta!”

Medicul a fost transferat acum la Spitalul Saint-Luc, unde începe următoarea etapă a reabilitării sale.

Din cauza gravității arsurilor, în primă fază, medicul Cătălin Denciu a fost ținut în comă artificială timp de 3 săptămâni, scrie beldefnews.mil.be.

„Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă”, spune el. „Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Îndoirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul ocupațional pentru a învăța să mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși”.

Au trecut deja câteva săptămâni de la ultima intervenție chirurgicală și reabilitarea sa a dat deja rezultate. Soția sa, dr. Alina Denciu, a călătorit în Belgia și stă într-o cameră dedicată personalului militar de la spital pentru a-i oferi sprijin soțului ei. Între timp, ea învață și tehnici de îngrijire și reabilitare pentru a avea grijă de soțul ei după externare.

Medicul este încântat de modul în care a fost îngrijit în spitalul din Belgia.

„În acest moment ei sunt familia mea”, spune el. "Abia aștept să mă vindec pentru a le mulțumi."

