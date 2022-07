Imaginile haosului de pe Aeroportul Otopeni: Curse anulate, vacanțe ratate, pasageri revoltați

Este haos pe Aeroportul Otopeni, după ce mai multe curse au fost anulate astăzi, în urma grevei angajaților Lufthansa din Germania.

Totodată, zeci de bagaje sunt strânse într-o zonă a terminalului de sosiri al Aeroportului Henri Coadă, după ce, în ultimele zile, mai multe zboruri au sosit la București fără ca bagajele de cală ale pasagerilor să se afle în avion. Acestea au fost pierdute și recuperate ulterior de angajații de la Otopeni, care abia mai fac față cererilor de acest fel.

"Ieri eram la munte gandindu-mă ca am timp, ceea ce am avut, și cand am ajuns aici zborul este anulat. Nu știe nimeni când, cum, ce o să se întâmple."

"Trebuia sa plec astăzi. Nu îti spun nimic, nu ai absolut niciun fel de informație." se plând oamenii care așteaptă în aeroport.