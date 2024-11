Interviu cu cel mai căutat român, acuzat că a ucis un mafiot italian

Simon Corduneanu, cel mai căutat român, acuzat că a ucis un mafiot italian. Sursa foto: Captură Antena 3 CNN

Un român din Suceava este căutat la nivel internațional pentru că ar fi asasinat un mafiot italian. Autoritățile din peninsulă au emis un mandat european de arestare pe numele lui. Suceveanul spune, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, că n-a apăsat el pe trăgaci și că a fost plasat greșit la locul crimei.

„Un om a fost împuşcat cu mai multe focuri de armă. Victima de numea Giuseppe Lafranceschina. Avea 43 de ani şi era cunoscut carabinierilor ca făcând parte din clanul criminal Gallone-Carbone", spunea atunci presa italiană.

Era vărul primar al șefului Giuseppe Gallone, un mafiot de temut, a cărui grupare a fost mereu un conflict cu De Rosa Bona Rota pentru controlul total asupra teritoriului în Trinitapoli. Iar principalul suspect este și cel mai căutat român pe care reporterii Antena 3 CNN l-au găsit.

Când i s-a arătat fotografia sa de pe siteul Poliţiei Române, Simon Corduneanu a spus că: „Da, în fotografie sunt eu, dar la faptă nu sunt eu".

Românul neagă acuzaţiile care i se aduc, dar spune că se va preda autorităților italiene

Anchetatorii italieni spun că în iunie 2020, Simon Corduneanu, împreună cu fratele său și cu un italian, l-ar fi asasinat pe La Franchesina cu o mitralieră model scorpion și cu un revolver.

„Noi ne-am dus acolo să vedem ce s-a întâmplat la faţa locului şi ne-am întâlnit cu mafia. Nu aveau pe cine să bage şi ne-au băgat pe noi. Noi nu avem nicio treabă cu omorul ăsta, nu avem nicio legătură cu ei. Nu suntem mafioți, nu suntem nimic, suntem muncitori. Muncim de pe o zi pe alta prin campanie şi nu avem niciun ban în buzunar", a spus Simon Corduneanu, la Antena 3 CNN.

În interviul realizat pe 5 noiembrie, bărbatul spune că se află într-un parc în Italia.

Suceveanul nu știa că este căutat la nivel internațional

„Dumneavoastră acum mi-aţi zis (n.r că este căutat la nivel internaţional) Eu nu sunt un ucigaş, un criminal", a spus el.

Suceveanul a fost arestat de carabinieri în februarie 2023, în Italia, pentru asasinarea mafiotului.

„Am stat 6 luni în arest şi am venit ulterior în România. Am mai avut un an și 4 luni", a mai spus el. Pentru trafic de droguri.

„Am colaborat cu Interpolul și m-au adus de la Italieni în România", a mai spus suceveanul, care a fost eliberat în septembrie anul acesta. Cel mai căutat român spune că se va preda autorităților italiene.