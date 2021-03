Imagini de la protestul actorilor independenţi: ''În mediul meu apropiat sunt deja trei persoane care şi-au luat viaţa!''

Peste 100 de actori s-au adunat în faţa Ministerului Culturii pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de atitudinea Guvernului, care spun ei, a ignorat breasla lor şi astfel au rămas fără venituri.

Acţiunea de protest a fost anunţată pe Facebook, de Asociaţia Transecorială a Independenţilor din Cultură (ATIC).

Problemele cu care se confruntă de un an artiştii independenţi

Aceştia spun că de la începutul pandemiei, spre deosebire de colegii lor din sistemul de stat, nu au beneficiat de un ajutor din partea Guvernului, iar solicitările lor au rămas fără niciun răspuns.

''Marcăm un an de când toate iniţiativele, toate petiţiile pe care noi le-am iniţiat, practic nu au avut un răspuns concret. Situaţia sectorului independent este la fel de problematică. Practic, un artist independent în România, nu are o plasă de siguranţă, nu are un statut şi cumva e permanent supus unor momente foarte grele dacă se întâmplă ceva, cum a fost actuala criză sanitară'', a spus o participantă la protest.

Celor care au dorit să participe la protest, li s-a cerut să aducă un obiect simbolic pentru tipul de artă pe care o practică şi să îl lase în faţa instituţiilor.

Semnalul de alarmă tras de tinerii artişti

''Am venit să tragem un semnal de alarmă cu privire la situaţia artiştilor independenţi care de un an de zile, practic, nu au mai putut să aibe activitate, o mare parte dintre ei nu beneficiază de niciun fel de ajutor, de niciun fel de indemnizaţie, pentru că condiţiile de obţinere a indemnizaţiei pentru artişti sunt destul de stricte şi de nefavorabile. Sănătatea mentală a multora dintre noi se deteriorează. În mediul meu apropiat sunt deja trei persoane care şi-au luat viaţa din zona artei independente'', a mărturisit o tânără.

Manifestaţia artiştilor independenţi şi a lucrătorilor din domeniu a durat 40 de minute. Aceştia au cerut înfiinţarea unor structuri care să le ofere sprijin financiar, revendicând simobolic ziua de 26 martie, ca fiind Ziua Supravieţuirii Artiştilor Independenţi.

