Imagini șocante la Spitalul Elias. Ploscă și saci, folosite pe post de toaletă

Pacienta nu era suspectă de coronavirus și se afla acolo doar pentru o operație de hernie ombilicală, fără legătură cu virusul ucigaș.

”Eu nu eram suspectă de COVID. Eu m-am dus pentru o reoperare de hernie ombilicală, fără legătură cu COVID. Mi s-a spus să vin pe 23 august, duminică la ora 11:00, și conform noilor reguli trebuie să facă testul de COVID. M-am dus, m-au băgat în acel salon, prima dată am crezut că e o glumă când am întrebat asistenta pentru că văzusem că nu am toaletă.

A venit infirmiera și mi-a explicat ce trebuie să fac. Mi-a zis că trebuie să urinez în pleoscă și să vărs în pampers, să îl folosesc de mai multe ori. Și dacă vreau să fac și cealaltă trebă să fac în sac, să îl leg, și când vine cineva să îl ia o să îl ia. Am zis că e ceva inuman, unde sunt iginele și mi-au spus că astea sunt regulile. Bineînțeles la o oră și jumătate mi s-a zis să să mă mut din acel salon în alt salon cu o doamnă. Am refuzat categoric, am zis că așa ceva nu accept.

Puteam să vin cu testul covid făcut la spital singură. După ce am zis că o să sun la televiziune să arăt filmulețul, mi-au dat salon cu toaletă. Existau saloane. Doctorul care trebuia să mă opereze mi-a zis că astea sunt regulile și că eu fac tam-tam. După o oră a zis că eu sunt aia care îi face -reclamă-. Au început să se comporte foarte urât după ce au auzit că am trimis filmulețul. Am ieșit din spital ieri”, a spus Cleopatra Mihaela, pacienta.

Reacția Spitalului Elias

”Regulile in vigoare prevăd internarea pacienților aflați în așteptarea rezultatului testului SARS-CoV-2 în saloane cu grup sanitar propriu, reguli care sunt respectate și în spitalul nostru.

Din cauza numărului mare de urgențe internate în ziua precedentă, saloanele cu grup sanitar propriu, în care este internat câte un singur pacient, au fost epuizate. Ca urmare, soluția temporară, care să asigure izolarea unui astfel de pacient, a fost internarea într-un salon fără grup sanitar, urmând ca pentru necesitățile fiziologice să fie utilizată metoda folosită curent în cazul pacienților care nu se pot mobiliza și anume plosca. Sacul pentru deșeuri periculoase se așează în interiorul acestui recipient de care apoi pacientul se folosește. După folosire sacul este închis ermetic și este înlăturat din salon deîndată ce pacientul solicită asistența personalului.

Este regretabil ca eforturile personalului unui spital pus integral la dispoziția nevoilor pacienților, atât ca spital de urgență cât și ca spital de fază 2, să fie umbrite de aspecte strict operative, prezentate în afara contextului funcțional care le-a generat.” se arată într-un comunicat transmis de spital.