Imigranții, la cozile umilinței din România. Dorm în frig, pentru a putea rămâne în țara noastră

De teamă că își vor pierde dreptul de șederi în țara noastră, zeci de migranți s-au așezat la cozile umilinței, ba chiar au ajuns să doarmă pe treptele Serviciului de Imigrări din Timișoara. Au îndurat frigul o noapte întreagă, cu o singură speranță: să rămână în România.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Toţi vor să-şi reînnoiască vizele de şedere, dar sunt obligaţi să aştepte zile întregi.

De vină pentru situația creată ar fi lipsa de personal din cadrul departamentului imigrări.

Printre cei care stau la coadă sunt și câțiva studenți din Republica Moldova, care nu-și doresc altceva decât să învețe în țara noastră, însă pentru asta trebuie să plătească.

”Stau aici de 2 zile, am dormit în fața sediului, prima zi pe teracotă. A doua zi am dormit în parc, am luat rezerve, mâncare, apă, pătură, ca să fie cât de cât comod și posibil de dormit.

Dar eu, cel puțin personal, am eșuat în tentativa de a atrage un pui de somn. E foarte frig”, a spus Daniel.

În interior, însă, se aprobă și se primesc circa 8 persoane pe zi. Nimeni nu a găsit o soluție pentru ceea ce se întâmplă aici.

Se pare că de vină ar fi lipsa personalului insuficient în raport cu numărul cererilor și a dosarelor care se depun aici.

Dacă autoritățile n-au găsit o soluție, soluția tuturor celor care stau la cozi este aceea de a avea pături, plapume, să fie îmbrăcați foarte gros și să îndure frigul până ce o să le vină rândul.