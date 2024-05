Peste 20.000 de oameni din Târgu Jiu, fără apă, după o avarie uriașă. Se stă după o piesă!

Peste 20.000 de oameni din Târgu Jiu au rămas fără apă în cea de-a treia zi de Paște după ce o conductă s-a spart și a transformat în râuri mai multe străzi. Reparația va fi de durată pentru că o piesă lipsește și nu se știe când aceasta va fi disponibilă.

Străzile din Târgu Jiu s-au inundat încă de azi noapte iar angajații Societății de Distribuție a Apei au fost nevoiți să oprească furnizarea pentru peste 20.000 de oameni.

"Am intervenit imediat prin procedura de închidere a vanelor, apoi am început săpătura mecanizată. Această conductă este foarte veche, are în jur de 65 de ani", au spus autoritățile.

Reprezentanții firmei care distribuie apa în oraș susțin că nu pot rezolva problema rapid fiindcă le lipește o piesă pe care au comandat-o încă de acum două luni dar care nu a ajuns încă. Conducerea societății susține că o dată sosită piesa, avaria va fi rezolvată în doar câteva ore.