Mărturiile părinţilor Raisei, fetiţa de doi ani găsită moartă pe câmp, în Dolj: "Da, avem datorii la cămătari"

Apar noi detalii din cazul Raisei, fetița de doi ani și jumătate din Dolj, găsită moartă pe câmp, la doar câteva sute de metri de locuinţă. Părinţii micuţei au declarat că la mijloc ar putea fi vorba şi de o răzbunare.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, mai ales că, potrivit surselor din anchetă, rudele Raisei ar fi încercat să conducă anchetatorii pe piste greșite.

"Am fost induși în eroare în urma informaţiilor pe care le-am primit. Problema a fost până când ne-au lăsat să intrăm să începem să căutăm corect conform protocolului canin", a spus Liviu Ionescu, Centrul Naţional de Educare Canină.

Mai mult, părinţii Raisei, care sunt acum la muncă în Spania, au declarat că au fost amenințați de mai multe ori cu moarte de cămătari. Ar avea datorii mari la ei şi se tem că au acţionat acum ca să-i sperie să plătească. Este una din pistele pe care le au şi anchetatorii după ce au vorbit cu părinţii.

"Da, avem datorii. Am spus la Poliţie că am bănuit. Am vorbit şi cu comandantul care mi-a spus că au căutat în zona aia de 3-4 ori şi nu au găsit-o", au spus părinţii Raisei în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1.

Raisa ar fi plecat desculță din fața casei

Potrivit apelului dat la 112, fetița, care era în grija bunicilor, ar fi dispărut din curtea locuinței în timp ce se juca alături de alți copii. Polițiștii, jandarmi, dar și voluntari au căutat-o cu ajutorul unui elicopter, dar și folosindu-se de camere cu termoviziune și câini de urmă.

Trupul neînsuflețit găsit după o noapte de căutări prezenta urme de violență, așa că la scurt timp de la descoperirea macabră zona a fost împânzită de criminaliști.

Mai multe persoane se află în acest moment la poliție pentru audieri. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, dar încadrarea ar putea fi schimbată în funcție de rezultatul autopsiei.