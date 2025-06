Cum reușește Nuclearelectrica să rămână profitabilă în 2025: Performanță pe bursă, proiecte strategice și o piață tot mai deschisă

Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă. Foto: Agerpres

Cum reușește cea mai importantă companie de producție de energie din România să rămână profitabilă în aceste vremuri tulburi pe care le traversăm? Adrian Ursu a stat de vorbă cu directorul general Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, pentru a afla care este mixul energetic pe care trebuie să ne bazăm pentru un sistem energetic competitiv, dar și cum a reușit compania să fie competitivă pe bursă.

La jumătatea anului 2025, bilanțul activității Nuclearelectrica rămâne un subiect de interes major, având în vedere rolul strategic al companiei în sectorul energetic național. Reflectând asupra modului în care s-a încheiat anul precedent, rezultatele obținute indică, în mare parte, un parcurs pozitiv, însă mai există și obiective care necesită continuare sau îndeplinire în perioada următoare.

Directorul companiei este de părere că "anul a debutat bine, având în vedere condițiile date". Din punct de vedere al realizării de venituri, compania s-a plasat foarte bine".

"Pot să spun că întotdeauna este loc de mai bine și ăsta este un principiu al culturii de securitate nucleară, auto-îmbunătățirea și autocritica în vederea îmbunătățirii performanței. Însă pot să spun că anul a debutat bine, având în vedere condițiile date. Din punct de vedere al realizării de venituri, compania s-a plasat foarte bine. Am început și contractarea de energie electrică, majoritate fiind vândută aproape în totalitate pentru acest an. Acomodăm și trecerea la piață liberalizată, iar în paralel avem proiectele noastre majore care au fost demarate și care, la acest moment, se derulează cu succes. Bineînțeles, suntem în etapele incipiente anterior semnărilor mai multor contracte care au demarat efectiv lucrări, iar în paralel negociem contracte de finanțare cu partenerii care și-au exprimat interesul deja pentru a a ne sprijini în aceste demersuri", a spus Cosmin Ghiţă.

El a subliniat şi faptul că se urmăreşte şi poziţionarea Uniunii Europene referitor la energia nucleară, constatând "în această jumătate de an o deschidere şi un apetit foarte mare pentru creşterea amprentei energiei nucleare".

"Totodată, urmărim cu atenție și poziționarea guvernelor și a Uniunii Europene referitor la energia nucleară și am constatat în această jumătate de an o deschidere foarte mare și un apetit foarte mare pentru continuare a și creștere a amprentei energiei electrice produse in surse nucleare ca o modalitate de a complementa producția de energie din surse regenerabile pentru a sprijini o tranziție justă", a adăugat directorul companiei.

A fost pus în discuţie şi "Green Deal", a cărui perioadă de tranziţie ar putea fi prelungită. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, energie nucleară ar putea fi "tamponul" cel mai eficient pentru regândirea politicii energetice.

"Dacă ne uităm la o satură a oricărui sistem energetic, are nevoie de energie în bandă de energie rezilientă ca să poată să complementeze producţia de energie mai intermitentă şi ăsta e rolul pe care energie nucleară îl joacă şi îl va juca, sunt convins, şi în viitor", a spus Cosmin Ghiţă.

Referitor la anul precedent, Nuclearelectrica şi-a atins "absolut toţi indicatorii", ba chiar i-a şi depăşit

"2024 a fost un an foarte bun, ne-am atins absolut toți indicatorii, ba chiar i-am și depășit, chiar și cei de profitabilitate. Am intrat și într-o logică de posibilă optimizare de costuri. Bineînțeles, ne-am confruntat și cu o creștere a prețului uraniului, care a fost foarte mare, datorită sancțiunilor și mai multor elemente geopolitice. Dar echipa de la Nuclearelectrica s-a descurcat foarte bine și a reușit să obțină un profit peste așteptări", a spus directorul companiei.

Depăşirea indicatorilor a jucat un rol important în obţinerea vârfului de cotaţie pe bursă la finalul anului 2024. Compania, listată iniţial în 2013 la 11 lei, a atins anul trecut preţul de 49 de lei pe acţiune.

"Într-adevăr am văzut un un vârf în jurul prețului de 49 lei pe acțiune spre finele anului trecut. Reamintesc faptul că, compania s-a listat în 2013 la 11 lei acţiunea. A avut un declin inițial, probabil cauzat și de condițiile de piață. Când am ajuns în această poziție era un pic sub 5 lei acțiunea. Acuma suntem la 49.

Am fost consistent peste prețul de listare și este o firmă care are tot potențialul de a crește mai mult, atât prin mai multă producție de energie electrică care, sprijinită de proiectele investiționale pe care le derulăm dar și prin alte business-uri adiacente cum este producția de de combustibil, producția de dioxid de uraniu prin fabrica de prelucrare a concentrat e uraniu de la Feldioara, producția de izotop medicali, proiect început recent de către noi cu framatom sau vânzarea de tritiu pentru care chiar acum 2 săptămâni, în data de 2 iunie, am turnat prima șarjă de Petrom pentru construcții, aceste instalații de detritieri. Vă reamintesc că tritul este un material foarte interesant care este căutat în piață și are o valoare între 27.000 și 30.000 euro gram", a concis directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.