Încă o criză lovește dur sistemul de învățământ. Mirela Vaida: „E haos înainte de începerea școlii. Nu avem...”

Totodată sunt mulți și directorii de școli care vor să se retragă din același motiv. Este un fenomen real, care poate avea consecințe grave pentru educația copiilor noștri, o situație despre care au vorbit persoane publice cu notorietate și credibilitate.

Mirela Vaida, prezentator Acces Direct, mamă de trei copii și fiică de cadru didactic, a vorbit la Antena 3 despre criza din sistemul de învățământ, creată în contextul pandemiei de coronavirus.

„Îmi mai spun o dată oful, deși l-am mai spus și acum două-trei săptămâni când am făcut publice temerile mamei mele, un cadru didactic la o școală generală din Iași, o școală bună din multe puncte de vedere, inclusiv a utilităților. Cu toate astea, mama mea care mai are 2 ani până la pensie, care își dorește să revină la școală, simte că toată responsabilitatea pică pe profesori, pe învățători, pe părinți și pe directorii școlilor. Asa este adevărul. Pe umărul lor cade o responsabilitate enormă, nu numai responsabilitatea de zi cu zi dintr-un an școlar normal”.

Mirela Vaida: Nu există camere web pentru profesori sau tablete pentru copii

Prezentatoarea de la Acces Direct a mai spus că școlile nu sunt echipate pentru a face față elevilor, din punct de vedere santitar: „Părinții la clasele 1-4 sunt apropiați de dascăli, ei cumprără dezinfectate, prosoape, așa se va întâmpla și anul ăsta. La acest moment eu am vorbit cu mama care mi-a spus, noi nu avem nicio mască de la niciun Guvern, de la niciun DSP, nu avem săpun lichid, prosoape de unică folosință. Există la 800 de elevi, cât are școala unde lucrează mama, 3 femei de serviciu. Școala este mare, o femeie de serviciu trebuie să dezinfecteze cam 10 clase, 4 toalete, plus toaleta profesorilor, plus cancelaria.

Din punct de vedere al școlii online, mama mea va face așa: îi ia pe primii 15-16 elevii din catalog, îi cheamă la școală iar apoi pe ultimii 15-16 elevi, ea având 32 de elevi în clasa a treia. În tot acest timp, ea trebuie să predea și pentru cei de acasă, dar nu există cameră web sau laptop pentru profesori sau tablete pentru copii”, a mai spus Mirela Vaida.

Încă o criză lovește dur sistemul de învățământ. Mirela Vaida: „E haos înainte de începerea școlii. Nu avem...”