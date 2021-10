Incendiu la un centru comercial din Târgu Mureș. Pompierii încearcă de ieri să stingă flăcările

Incendiul a izbucnit în jurul orei 16:00, la un centru comercial din Târgu Mureș.

Focul a pornit în interiorul unui depozit de alimente şi alte bunuri şi a fost afectată o suprafaţă de 300 de metri pătraţi.

Aproximativ 100 de pompieri şi 12 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările.

Pompierii au găsit în interiorul depozitului şi o mulţime de materiale combustibile, alcool, dar şi butelii cu gaz.

Pericolul este şi mai mare deoarece lângă centru se află un depozit de materiale chimice şi un depozit de papetărie.

”Încă nu am terminat această misiune foarte dificilă, pentru că au fost extraordinar de multe substațe combustibile în acest depozit.

A ars aproape complet hala care s-a și aprins, iar noi ce am încercat și până în acest moment am reușit, să protejăm vecinătățile.

Am solicitat forțe din alt județ. Există o autospecială de la Bistrița. A fost una dintre cele mai dificile misiuni pe care le am avut in cariera mea”, a declarat Călin Handrea, inspectorul șef ISU Mureș.

Misiunea a fost şi mai dificilă din cauza fumului dens, iar pompierii au intervenit doar cu aparate de respirat.

Din fericire, nu au existat victime, întrucât depozitul se afla în afara programului de lucru.

Martorii spun că incendiul a pornit de la un tablou electric.

În centru îşi desfăşoară activitatea în jur de o sută de comercianţi, iar o parte dintre ei nu sunt asiguraţi.

Pompierii estimează că incendiul va fi lichidat în jurul orei 12:00.

