Antena 3 CNN › Actualitate › Inedit › 29 februarie, zi neobişnuită în calendar doar o dată la patru ani | Ce se întâmplă dacă te-ai născut în această zi specială 29 februarie, zi neobişnuită în calendar doar o dată la patru ani | Ce se întâmplă dacă te-ai născut în această zi specială

29 februarie, zi neobişnuită în calendar doar o dată la patru ani | Ce se întâmplă dacă te-ai născut în această zi specială

2024 este un an cu totul special. Este bisect, adică are o zi în plus, 29 februarie, spre bucuria celor născuţi în această zi. Evenimentul se petrece o dată la patru ani, motiv pentru care îl face foarte deosebit. Iată de ce.

Sursa foto: GettyImages