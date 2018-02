Foto: Pixabay.com

A cumpărat o banană de la Lidl și a mușcat cu poftă din ea. Când a văzut ce era în interiorul său, a avut un șoc.

În interior, Lorraine Wall, 38 de ani, din Birkenhead, Merseyside, a descoperit că fructul era infestat cu ouă de păianjen.

„Sunt deja paranoia în legătură cu păianjenii în banane. Am desfăcut-o la ambele capete și apoi am mușcat. Am mestecat și apoi am înghițit. Prima dată am crezut că nu e coaptă, dar apoi m-am uitat și era plină de o substanță vâscoasă maro, care arăta a ouă de păianjen. A fost dezgustător, mi-a întors stomacul pe dos”, a declarat Lorraine, potrivit Daily Mail.