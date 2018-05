A cumpărat o mașină de cusut veche de 50 de ani. Peste câteva zile a descoperit ceva care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Ce a găsit a făcut-o să plângă și să sune la toate posturile de știri. Adevărul trebuia să se știe urgent

Foto: pixabay.com

O femeie din Columbia a cumpărat o mașină de cusut veche de la un magazin de antichități.

Mai târziu a observat că unul dintre sertare nu se închidea prea bine, așa că a băgat mâna pe sub el pentru a scoate ce îl bloca.

Femeia a găsit sub sertar scrisori din anul 1963, scrise de un soldat către soția lui.

Sergentul Walter Smith îi scria Robertei din Coreea. Îi transmitea acesteia că o iubește și că îi e dor de ea.

„Bună, draga mea, am primit cea mai dulce scrisoare ieri de la cel mai dulce înger de pe pământ. Tu scrii niște scrisori atât de frumoase, draga mea, și ele îmi transmit exact ce am nevoie să știu, că mă iubești. Sunt atât de norocos că te am pe tine să mă iubești, micuțo. Nu știu ce am făcut să merit asta, o iubire atât de minunată, dar nu vreau să îmi pun mai multe întrebări. Soțul tău iubitor – Pentru Totdeauna, Walter.”

Femeia a căutat familia care ar fi vrut să aibă aceste scrisori. Ajutată și de un post de știri, femeia a aflat detalii despre povestea lor de dragoste.

Walter Smith și Roberta nu au avut niciodată copii. Cei doi și-au împărțit iubirea cu întreaga familie și au rămas în amintirea celor care i-au cunoscut.