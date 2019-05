A cumpărat un calamar de la supermarket și a vrut să-l gătească, dar când l-a desfăcut a avut parte de surpriza vieții lui.

Adam Todd din Lisburn, în apropiere de Belfast, nu se aștepta nicio clipă să dea peste ceea ce a găsit în interior.

„L-am cumpărat de la St George's Market, sâmbătă, pentru prânz. L-am adus acasă și mă pregăteam să îl gătesc. Am știut că are ceva în interior, de obicei pentru acest tip de moluscă găsești ceva la jumătate din mărimea sa, dar asta era foarte mare. Ceva neobișnuit. Când l-am desfăcut, am rămas fără cuvinte. A fost categoric un șoc și nu știam ce să fac. Eram obișnuit cu peștișori sau creveți înăuntru, dar nu un pui de rechin”, a povestit Adam pentru Belfast Live.