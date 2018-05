A verificat tema pe care o avea fiul său și a fost șocat de ce a citit. „Realitatea e că trebuie să mă bazez pe...”

Foto: pixabay.com

Un bărbat a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant după ce a văzut una din temele rezolvate ale băiatului său.

„Pentru cei care nu știu, băiatul meu Christopher are autism. Joia trecută, când l-am luat de la școală, am intrat în clasă și am fotografiat temele pe care le pusese învățătoarea la avizierul clasei.

Acasă, m-am uitat cu atenție la răspunsurile pe care le-a dat fiul meu la una dintre teme. M-am întristat când am citit ce a scris fiul meu în dreptul cerinței ‘Prietenii mei sunt…’. A scris ‘nu am.’

Atunci mi-am dat seama că frații lui Christopher și-au invitat de atâtea ori prietenii să doarmă la noi acasă și mi-am adus aminte când am fost întrebat:

– Pot să fac și eu asta?

– Sigur, Christopher. Pe cine vrei să inviți?

N-a putut să-mi răspundă. A ridicat din umeri. De ce? Pentru că băiatul meu nu are prieteni. N-a avut niciodată. Și are 11 ani.

Realitatea e că trebuie să mă bazez pe bunătatea și compasiunea celorlalți copii, să-l facă pe băiatul meu să nu-l facă să se simtă exclus”, potrivit unica.ro.