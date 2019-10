Adevăruri ascunse. Mihai Voropchievici, despre secretele din destinele candidaților la alegerilor prezidențiale

Foto: captură Antena 3

Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit în emisiunea „Adevăruri Ascunse” despre destinele candidaților la alegerile prezidențiale.

Ce nu știu nici măcar candidații despre ei înșiși:

Mircea Diaconu s-a născut cu un destin 5. Are o putere de muncă fantastică, spune Mihai Voropchievici.

Alexandru Cumpănașu are destin 6. E omul drumurilor, al neprevăzutului și al încercărilor.

Ramona Ioana Bruynseels - o minte ageră, chiar dacă de multe ori nu știe să comunice. Are cifra de destin 7, la fel ca Iohannis.

Barna are zi de naștere 10, număr de lider. Are o comunicare care ia ochii, dar nu spune nimic. Caută să câștige teren. Are cifra de destin 3, destinul norocosului.

