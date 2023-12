Alicia Keys, recital surpriză pentru fani, în una dintre cele mai mari gări din Londra

Alicia Keys a susţinut un recital-surpriză într-una din cele mai mari gări din Londra. Artista a cântat circa 10 minute acolo, la un pian negru, donat, în urmă cu ceva timp, chiar de Elton John.

Alicia Keys a cântat la pian circa zece minute, timp în care numeroşi călători au făcut fotografii şi înregistrări video cu artista americană.

Artista, care are 15 premii Grammy în palmares, a interpretat patru melodii, printre care şi hiturile ''Empire State of Mind'', ''If I Ain't Got You'' şi ''No One'', în gara internaţională St. Pancras, care face legătura dintre Londra şi Europa.

Vedeta R&B a fost nominalizată la cea de-a 66-a ediţia a premiilor Grammy în categoria ''cel mai bun album imersiv'' graţie materialului discografic ''The Diary of Alicia Keys'', lansat cu prilejul aniversării a 20 de ani de la lansarea albumului omonim, al doilea disc al artistei, care s-a aflat în fruntea topurilor muzicale.