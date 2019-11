O tânără de 21 de ani și-a pierdut viața într-un accident teribil care a avut loc între localitățile Bădeni și Plăiești, din Cluj. Ana Maria Pop avea permisul obținut din luna mai a acestui an, iar polițiștii spun că nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a intrat pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitară.

Potrivit polițiștilor, "accidentul a avut loc pe fondul vitezei neadaptate la carosabilul umed. Masina a intrat pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat de 35 de ani din localitatea Ludus, judetul Mures".

”Da.. da Ana.. am fost primul care o ajuns la tine.. am fost primul care o încercat disperat sa te ajute.. primul care o sunat după ajutoare implorând sa ajungă cât mai repede la tine.. am încercat sa te ajut dar din păcate n-am putut.. ai fost captivă între ruinele unei mașini nenorocite..ma uitam la tine și îmi curgeau lacrimile.. îți vedeam chipul blând, chipul nevinovat.. și așteptam.. asteptam ca cineva sa vina și sa te scoată odata de acolo.. stăteam neputincios și sunam disperat sa vina odata.. sa vină sa te ajute..dar din păcate n-ai mai putut.. din păcate sufletul tău n-a rezistat și te-ai dus dintre noi.. odihnește-te in pace!”, spune Szabadi Ervin, cel care a fost la locul accidentului și care o cunoștea pe tânără, scrie turdanews.ro.

Bizar este faptul că printre ultimele mesaje postate de Ana, pe Facebook, se numără unul care parcă i-a prevestit moartea: ”Când această linie se va îndrepta, vei fi iubit de toți”, a scris ea, în 2 octombrie.

Ana Maria locuia în Ploiești, iar în mașina pe care o conducea mai erau mama ei (41 ani) și fratele său (10 ani), care au fost duși la spital, de urgență, fiind răniți.