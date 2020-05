O asistentă medicală s-a ales cu arsuri pe față din cauza măștii: „Nu faceți această greșeală”

Olga Ovinnikova, o asistentă medicală din Rusia, povestește că a refolosit masca, după ce a fost spălată cu înălbitor pe bază de clor. Motivul? Nu existau suficiente produse în spital, așa că erau din nou date la utilizare.

„La o oră după ce mi-a început tura, am simțit o senzație de arsură în zona feței. Din cauza regulilor impuse, nu mi-am putut da masca jos. A trebuit să îndur până la finalul programului de lucru. Când mi-am dat jos masca, mi-am văzut fața distrusă!”, a povestit femeia, potrivit Mirror.

„A doua zi dimineața starea mea s-a agravat și am mers la un traumatolog. El m-a examinat și diagnosticat cu arsuri chimice de gradul doi. Câteva ore mai târziu am început să am dificultăți de respirație și am dezvoltat o umflare a feței severă și dureroasă. Părinții mei m-au dus la Moscova, unde am fost internată într-un centru de arsuri. Nu sunt un caz singular. Aceste măști trebuie să fie cu adevărat de unică folosință!”, a explicat ea.

Emmanuil Zdanovsky, managerul spitalului, a negat utilizarea înălbitorului pentru igienizarea măștilor.