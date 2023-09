Antena 3 CNN › Actualitate › Inedit › Un artist danez, care a prezentat două pânze goale drept "artă", a fost obligat să restituie banii muzeului Un artist danez, care a prezentat două pânze goale drept "artă", a fost obligat să restituie banii muzeului

Un artist danez a primit 76.000 de dolari de la un muzeu pentru a crea două opere de artă, dar în schimb a trimis pânze goale intitulate "Take the Money and Run" (Ia banii şi fugi – n.r.).

de Georgiana Adam 20 Sep 2023 • 15:56