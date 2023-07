Un asteroid periculos a trecut neştiut pe lângă Terra! Era mai mare decât cel care a creat uriașul crater din Arizona

Asteroidul 2023 NT1 a trecut nedetectat la o distanță egală cu aproximativ un sfert din distanța Pământ-Lună.

Corpul ceresc cu un diametru de aproximativ 60 de metri este mai mare decât cel care acum 50.000 a creat uriașul crater din Arizona.

Din fericire, planeta nu a fost în pericol. Din nefericire, trecerea asteroidului a fost remarcat abia după două zile.

Newly-discovered #asteroid 2023 NT1 passed about 1/4 the Moon's distance on July 13, but wasn't discovered until July 15, as it approached Earth in the daytime sky. It may be as large as 60 meters across, possibly larger than the asteroid that caused Meteor Crater in Arizona. pic.twitter.com/VLXB4ChTMJ