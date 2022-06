Astrologul Cristina Demetrescu, experiență paranormală: "Mi-o descria uitându-se în celălalt colț al camerei, iar eu nu știam că sunt însărcinată"

Cristina Demetrescu a comentat, pe pagina sa de Facebook, decizia Curții Supreme a SUA de a elimina dreptul constituțional la avort, anulând hotărârea istorică Roe vs. Wade din 1973. Cu această ocazia, astrologul a prezentat mai multe teorii privind sufletul copiilor avortați, dar a povestit și o experiență interesantă de carea avut parte înainte să devină mamă.

"Vorbeam in emisiune despre Lilith in Rac și influența sa nefastă asupra sarcinilor nedorite și la puține ore iată, vine vestea abrogarii dreptului la avort in SUA. Nu este un pas înainte, ci este un pas înapoi, așa cum face și un rac, acum amețit de-a dreptul de farmecele infamei sale patroane.

Este o eroare, o greșeală ce sper ca va fi corectată curând. SUA nu interzice armele, ci avorturile. I se da dreptul unui nebun să împuște copiii vii ai unor mame ce stau acasă liniștite, știindu-i la școală in siguranță, dar nu i se dă dreptul unei femei sa facă ce vrea cu corpul si cu viața ei.

Cred că am mai zis asta. In 20 de ani nu i-am recomandat niciunei cliente să facă avort, dar nu aș vota niciodată împotriva lui.

Rudolf Steiner are niște teorii referitoare la avort. El demonstrează că un suflet trimis la "plimbare" își cunoaște șansele de a se naște dinainte sa vină. Asta se întâmplă si in cazul sarcinilor oprite din evoluție din motive necunoscute. Suflețelul nu se mai plimbă cale lungă inapoi de unde a venit, ci rămâne in așteptare. Deseori se intoarce la aceeași mama, atunci când este ea pregatita, alteori alege alți părinți.

De ce vine dacă știe că nu are șanse să se nască? Karma rules.

Există si teorii care spun ca sufletul patrunde in corpul fătului abia la 7 luni, dar nu cred asta. Sunt copii care s-au născut prematuri și au supraviețuit. Dacă ar fi așa, traumele intrauterine nu s-ar mai transpune in programe autodistructive ce nu au altă origine decât perioada intrauterină.

Eu cred că sufletul vine și se lipește de mamă cu un an sau doi înainte de concepție. Stă acolo în aura ei, iar clarvăzătorii văd. Era o doamnă Lidia Robu care mi-o descria pe Eva, uitându-se in celalalt colț al camerei, iar eu nu știam că sunt însărcinată. Maria, la 3 ani a prevestit apariția surorii printr-un desen si câteva propoziții bulversante, eu tot avion fiind. Mi-a desenat "inimioara steluței din Cer care a venit la noi acasă sa ne aducă suflete".

Ce abrogă aceste creiere întunecate? Avortul sau ordinea firească a intrării pe lume a spiritelor? Nu eram "prea mulți" ? Nu "poluam planeta" ? Nu ne "pregăteam pentru foamete"? Nu sunt vorbele mele.

Dar ce se vrea? Înțelege cineva ceva sau poate viitoarele victime în randul femeilor astfel condamnate dau răspunsul întrebărilor de mai sus?", a scris Cristina Demetrescu.

Decizie istorică în SUA: Curtea Supremă a abrogat dreptul constituțional la avort

Curtea Supremă a SUA a eliminat vineri dreptul constituțional la avort, anulând hotărârea istorică Roe vs. Wade din 1973.

Curtea Supremă a Statelor Unite a luat vineri măsura dramatică de a anula hotărârea istorică Roe vs. Wade din 1973, care a recunoscut dreptul constituțional al femeii la avort și a legalizat avortul la nivel național, oferind o victorie importantă republicanilor și conservatorilor religioși care doresc să limiteze sau să interzică această procedură, potrivit Reuters.

Curtea, într-o decizie cu 6-3, alimentată de majoritatea sa conservatoare, a confirmat o lege din Mississippi, susținută de republicani, care interzice avortul după 15 săptămâni.

Decizia Roe v. Wade din 1973 garanta dreptul femeilopr de a avorta, dar nu a fost acceptată de către dreapta religioasă.

Judecătorii au susținut că decizia Roe vs. Wade a fost luată greșit, deoarece Constituția SUA nu menționează în mod specific dreptul la avort.

O versiune preliminară a hotărârii scrisă de judecătorul conservator Samuel Alito, care indica faptul că este probabil ca instanța să anuleze Roe, a fost dezvăluită în luna mai, declanșând o furtună politică.

"Constituția nu face nicio referire la avort, iar un astfel de drept nu este protejat implicit de nicio prevedere constituțională", a scris Alito în hotărârea pronunțată.

În cauza Roe vs. Wade s-a recunoscut că dreptul la intimitate personală prevăzut de Constituția SUA protejează capacitatea unei femei de a întrerupe sarcina.

Într-o hotărâre din 1992, numită Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, Curtea Supremă a reafirmat dreptul la avort și a interzis legile care impun o "povară excesivă" asupra accesului la avort.

Potrivit AP, se așteaptă ca rezultatul de vineri să ducă la interzicerea avortului în aproximativ jumătate din state, informează Mediafax.

Decizia, de neconceput în urmă cu doar câțiva ani, a fost punctul culminant al deceniilor de eforturi depuse de oponenții avortului, posibile datorită unei părți drepte încurajate a Curții, care a fost întărită de trei persoane numite de fostul președinte Donald Trump.

Se așteaptă ca această hotărâre să afecteze în mod disproporționat femeile aparținând minorităților, care se confruntă deja cu un acces limitat la asistență medicală, potrivit statisticilor analizate de The Associated Press.

13 state, în principal din sud, au deja legi în vigoare care interzic avortul în cazul în care Roe este anulată. O altă jumătate de duzină de state au interdicții aproape totale sau interdicții după 6 săptămâni de sarcină, înainte ca multe femei să știe că sunt însărcinate.

Administrația Biden și alți apărători ai dreptului la avort au avertizat că o decizie de răsturnare a hotărârii Roe ar amenința și alte decizii ale Înaltei Curți în favoarea drepturilor homosexualilor și chiar, potențial, a contracepției.