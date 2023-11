Un avion a fost nevoit să se întoarcă pe aeroport după ce un cal aflat la bord a scăpat 

Un avion cargo 747, care se îndrepta de la New York spre Belgia, a fost nevoit să se întoarcă pe aeroportul Internațional John F. Kennedy, după ce un cal a scăpat din boxa sa, potrivit controlului audio al traficului aerian.

Sursa foto: HEPTA / AGF / Hermes Images

Potrivit clipului audio, care a fost obținut de You Can See ATC prin intermediul Live ATC, calul a scăpat la 30 de minute de la decolare.

Avionul Boeing 747 abia se afla la 31.000 de picioare când pilotul a anunțat controlul traficului aerian că un cal a scăpat din grajd și că trebuie să se întoarcă joi la JFK, potrivit FlightRadar24.

În înregistrarea audio se aude un pilot spunând: "Suntem un avion cargo cu un animal viu, un cal, la bord. Calul a reușit să scape din boxa sa. Nu există nicio problemă în ceea ce privește zborul, dar trebuie să ne întoarcem la New York, deoarece nu putem reasigura calul".

Zborul a fost nevoit să facă o întoarcere în U, în largul coastei Bostonului, și să arunce aproximativ 20 de tone de combustibil deasupra Atlanticului, din cauza greutății zborului, potrivit înregistrării audio.

Odată aterizat, când Live ATC a întrebat dacă zborul a avut nevoie de asistență, "La sol, negativ. Pe rampă, da, avem o problemă cu un cal".

Rămâne neclar cum calul a reușit să scape, dar acesta a rămas liber până când avionul a aterizat la JFK, potrivit înregistrării audio.

Zborul a reușit să decoleze la scurt timp după aceea și să ajungă cu succes pe aeroportul din Liege, vineri dimineață, potrivit FlightRadar24. Air Atlanta Icelandic, compania aeriană charter care a operat zborul, nu a răspuns solicitării de a comenta incidentul, potrivit ABC News.