Un bărbat şi-a scos la plimbare cei 20 de şerpi, animalele lui de companie. Revoltă pe Facebook, după ce oamenii au văzut reptilele într-un parc din Scoţia

Oamenii care erau în acel moment lângă parcul Barshaw din Renfrewshire au fost uimiţi să vadă acei șerpi plimbându-se alături de proprietarul lor.

Pe grupul de Facebook "Friends of Barshaw Park", mai multe persoane au scris că un bărbat își aduce șerpii în parcul respectiv, amplasat în orașul Paisley, la plimbare.

"Câțiva oameni ne-au contactat îngrijorați că cineva ar aduce șerpi în parc. S-a raportat că, recent, 20 de șerpi au fost aduși de către persoana respective.

Consiliul Renfrewshire ne-a spus că nimeni nu are permisiunea de a aduce șerpi în Barshaw Park.

Poliția cere ca, dacă vedeți pe cineva în parc cu șerpi, să nu vă apropiați de persoana respectivă, ci să sunați la poliție", se arată în textul unei postări.

Gestul scoţianului de a-şi scoate şerpii la plimbare, ţinuţi ca animale de companie, a stârnit reacţii diverse.

În timp ce o parte din oameni se arată revoltați, alții spun că proprietarul reptilelor are și el exact aceleași drepturi ca stăpânii de câini.

"L-am întâlnit (pe proprietarul reptilelor - n.r.) de câteva ori cu copiii mei. E un tip foarte drăguț, a răspuns la cele 1001 de întrebări pe care le-am avut despre șerpi.

Putem arăta aceeași îngrijorare și pentru oamenii care își aduc câinii scăpați de sub control în parc?", a comentat un utilizator, potrivit heraldscotland.com.

Okay, make sure you're sitting down for this one.



Someone has been bringing their pet snakes into my local park. And the response from everyone is...that's fine? pic.twitter.com/ckdnRfqpBm