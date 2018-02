Bătrânul acesta s-a plimbat toată ziua cu flori în mână. De ce a făcut asta. Explicația te va emoționa

Un pensionar a fost zarit in ziua de luni plimbandu-se fara tinta, pe strada! Avea in mana un buchet de flori.

Batranul acesta s-a plimbat toata ziua cu flori in mana. Numele lui este Stanciu si este vaduv. Pensionarul a marturisit unui tanar care l-a abordat din curiozitate ca sotia lui a murit in urma cu 3 ani.

Biata femeie s-a stins de cancer. Dar el nu a uitat-o nici acum. Domnul Stanciu, ajuns la o varsta onorabila, inca achizitioneaza flori zilnic, asa cum obisnuia sa o faca pentru sotia sa. Un gest romantic care il face sa o simta aproape de sufletul lui.

„El este domnul Stanciu. Are 79 de ani. Sotia lui, doamna Florica, a murit acum 3 ani de cancer. L am intrebat pentru cine a luat flori … cu un zambet larg pe buze: obisnuiam sa-i aduc in fiecare zi cate o floare sotiei mele. Nici dupa 3 ani de singuratate, el nu a uitat-o. E un exemplu”, a marturisit tanarul care a stat de vorba cu acest pensionar.