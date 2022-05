Bono și The Edge, vocea și chitara trupei U2, concert-surpriză în Kiev, la metroul transformat în adăpost în timpul bombardamentelor

Metroul din Kiev are rolul de adăpost pentru civili, de la începutul invaziei ruse.

Presa internațională notează că Bono și The Edge au cântat piese clasice din repertoriu, precum "Sunday Bloody Sunday", "Desire" și "With or without you".

La un moment dat, Bono a invitat un soldat ucrainean să cânte alături de el.

Reprezentația a avut loc în fața unei mici mulțimi, printre care se aflau și membri ai forțelor armate ucrainene.

Kyiv metro. Just the legendary Bono from the band U2 sings with Taras Topola.

We are unbreakable. We are invincible. The whole world supports us.

Glory to Ukraine!