Un avion s-a întors pe aeroport după ce un cal a scăpat din cala de mărfuri

Un Boeing 747 care a decolat de pe aeroportul JFK din New York spre Liege, Belgia, a fost nevoit să se întoarcă după ce un cal a scăpat din boxa sa în cala de mărfuri.

Sursa foto: Getty Images

Zborul cargo operat de compania aeriană charter Air Atlanta Icelandic urcase la aproximativ 9.500 de metri, când echipajul aeronavei a fost anunțat de controlul de trafic aerian că un cal a scăpat din boxa lui din cala de mărfuri.

"Nu avem nicio problemă din punct de vedere al zborului", spune unul dintre piloți într-o reconstituire video realizată de canalul YouTube "You Can See ATC", dar "nu putem aduce calul înapoi în siguranță".

În înregistrări, se poate auzi cum controlorul de trafic aerian aprobă cererea piloților de a se întoarce pe aeroportul JFK și, pentru că avionul era prea greu, de a arunca 20 de tone de combustibil la est de Nantucket.

Pilotul a mai cerut, de asemenea, ca un medic veterinar să vină în întâmpinarea avionului la aterizare, deoarece "avem un cal în dificultate".

Un reprezentant al companiei Air Atlanta Icelandic a confirmat pentru CNN realitatea informațiile apărute în videoclipul "You Can See ATC".

Istoricul zborului de pe site-ul de urmărire FlightRadar24.com arată că, în urma devierii, avionul a putut decola din nou cu aproximativ trei ore întârziere. Acesta a aterizat la Liege la ora locală 6.49, în dimineața zilei de 10 noiembrie.

Acest incident este unul dintre cele mai grave în ceea ce privește evadarea animalelor în avioane, dar problemele cu animalele sunt surprinzător de frecvente în aer.

Luna trecută, o vidră și un șobolan au provocat agitație după ce au scăpat din bagajul de mână la bordul unui zbor VietJet de la Bangkok, în timp ce un pui de urs a ieșit din lada sa pe un zbor Bagdad-Dubai, în timp ce pasagerii se aflau la bord.

Iar un pilot sud-african a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în aprilie, după ce o cobră i s-a strecurat pe sub cămașă.