Căsătoriți de 60 de ani, doi bătrânei au reușit să se vindece împreună de COVID-19. Au stat unul lângă altul în lupta cu virusul

Iar acum Jean, 76 ani, și Sidney Moore, 77 ani, au reușit să învingă coronavirusul, după câteva zile.

Cei doi au fost internaţi pw 10 aprilie, în paturi alăturate, în spitalul Whiston, din zona metropolitană Merseyside.

„A fost dorinţa noastră să fim împreună în această luptă şi le mulţumim doctorilor că ne-au permis asta. Jean nu aude prea bine, aşa că a ajutat-o faptul că am fost lângă ea. Niciunul nu am încetat niciun moment să ne îngrijorăm pentru celălalt. Nu am fost separaţi 60 de ani, nu se poate“, a declarat Sidney Moore.