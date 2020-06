Ea e cea mai tânără miliardară din lume. Are doar 23 de ani și deține deja o avere

Sunt cazuri în care unii tineri au moștenit averea părinților lui, cum ar fi Lukas Walton, spre exemplu, al cărui bunic a fondat lanțul de magazine Walmart din SUA. După moartea acestuia într-un accident de mașină, nepotul a moștenit la 32 de ani o treime din averea sa, mai exact 18,8 miliarde de dolari.

În alte cazuri, cum e Evan Spiegal, o idee aparent nerealistă le-a transformat unora viața într-una de miliardar. Când era student la Universitatea Stanford, Evan Spiegal și prietenul său cel mai bun, Bobby Murphy au pus bazele companiei Snap, care a creat aplicația Snapchat. Evan are 29 de ani și are în cont 3,7 miliarde de dolari.

Cea mai tânără miliardară din lume este, în momentul de față, Kylie Jenner, care are doar 23 de ani. A devenit cunoscută după ce a apărut pe canalul de televiziune E!, în show-ul "Keeping up with the Kardashians", iar apoi și-a lansat propria firmă de cosmetice în 2015. Kylie Cosmetics i-a adus în cont peste un miliard de dolari.